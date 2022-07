Quatro morrem carbonizados e quinta vítima está em estado grave após acidente

Um acidente gravíssimo foi registrado na manhã desta segunda-feira (4), no quilômetro 1220 da rodovia federal BR-364, altura do município de Comodoro. Segundo as primeiras informações, quatro vítimas morreram carbonizadas após uma colisão frontal envolvendo uma carreta e uma caminhonete.

Ainda conforme as informações, uma quinta vítima foi socorrida em estado grave. Até o momento, não foi possível identificar as vítimas fatais deste acidente. O que se sabe é que todas estavam na caminhonete, com placa do estado do Paraná.

O motorista do caminhão saiu com vida. Ele foi socorrido com múltiplas escoriações e fraturas.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Abaixo o vídeo: