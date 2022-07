“Que se exploda”, diz Bolsonaro sobre médico anestesista preso por estupro

Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é “lamentável” que o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso sob suspeita de ter estuprado uma paciente grávida durante o parto, no Hospital da Mulher, no Rio de Janeiro, não possa “apodrecer na cadeia”.

“É extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito estuprador que abusou de uma paciente grávida anestesiada no RJ apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para a vítima, esse vagabundo que se exploda”, disse Bolsonaro nas redes sociais nesta segunda-feira (11).

Durante conversa com apoiadores nesta terça-feira (12), Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto. “Lógico foi preso em flagrante, acertadamente. Infelizmente não tem prisão perpétua no Brasil”, diz. “Esse cara vai apodrecer na cadeia, no meu entender, mas qualquer punição é pouca para esse cara”, completou.

O médico foi preso em flagrante pela Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite do domingo (10), por estupro. Segundo as investigações, Giovanni Quintella Bezerra abusou de uma paciente grávida durante o parto, no Hospital da Mulher, em Vilar dos Teles, na mesma região.

As investigações começaram após funcionários da unidade de saúde filmarem o anestesista colocando o pênis na boca da paciente enquanto ela estava dopada e passava por uma cesariana. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde repudiou a conduta do médico.

A gravação foi feita devido à desconfiança da equipe médica de que o abuso estava sendo cometido pelo anestesista. Segundo os profissionais, Bezerra já havia apresentado comportamento suspeito em outras ocasiões.