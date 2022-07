Renan, zagueiro do Palmeiras emprestado ao Bragantino, se envolve em acidente e mata motociclista

Um acidente no km 47 da Rodovia Alkindar Monteiro, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, tirou a vida de um motociclista de 38 anos na manhã desta sexta-feira (22). A moto foi atingida de frente por um automóvel. O carro era dirigido pelo jogador de futebol Renan, atleta do Palmeiras emprestado no início do ano ao Red Bull Bragantino.

Segundo as informações já confirmadas pela imprensa local, o zagueiro, de 20 anos não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Renan tinha apenas a permissão para dirigir, cassada por pontos estourados.

Outra informação repassada à imprensa pela Polícia Civil é a de que o jogador apresentava sinais de embriaguez no momento da chegada das equipes e teria se recusado a realizar o teste do bafômetro. Informações preliminares apontam, ainda, que o veículo conduzido pelo jogador teria invadido a faixa contrária e batido de frente contra a motocicleta.

Renan recebeu voz de prisão pelo crime de homicídio culposo. O zagueiro passará amanhã por uma audiência de custódia, que determinará se ele permanecerá detido ou se será liberado mediante pagamento de fiança.

O motociclista deixa esposa e duas filhas.

Renan chegou ao Bragantino em abril deste ano. O jogador pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Massa Bruta até o fim de 2022. Pelo clube de Bragança Paulista, ele já atuou em oito oportunidades.

Em nota, o Palmeiras, que detém os direitos do jogador, com vínculo até 2025, se manifestou: “A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu na manhã desta sexta-feira a informação sobre o acidente de carro envolvendo o atleta Renan. O clube está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza”.