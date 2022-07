Reunião define regulamento para 34º Cavalgada que acontece no próximo mês

O Juizado Volante Ambiental (Juvam) junto com o Sindicato Rural de Rondonópolis definiram as regras para a 34º Cavalgada da Exposul, que acontecerá no dia 06 de agosto. Na reunião realizada nesta terça-feira (19), foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a organização do evento, para garantir o bom andamento da cavalgada sem maus tratos aos animais.

Entre as regras estabelecidas para o cumprimento dos participantes, está a não utilização de fogos de artifícios, ingestão de bebida alcoólica, utilização de adereços que machuquem os animais e ter mais de um adulto por animal.

A juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, responsável pelo Juvam, lembrou que há anos esse TAC é realizado junto com a organização da Cavalgada e Rondonópolis tem sido exemplo para outros municípios, por sempre trabalhar com a prevenção. “Junto com outros órgãos, como a Polícia Civil, Militar Ambiental e de Trânsito, estamos trabalhando na prevenção de maus tratos de animais para que o evento continue sendo realizado sempre da melhor maneira”.

Outro alerta da juíza, é caso algum cavaleiro ou amazona não participe de acordo com as regras, será autuado em flagrante durante o evento, que terá vários órgãos fiscalizadores.

Para garantir o bom andamento da cavalgada, a equipe organizadora estará no ponto de partida no início da Fernando Corrêa, a partir das 6h da manhã junto com o INDEA recebendo os participantes e os documentos de liberação dos animais, que deverão estar em condições para caminhar pelo trajeto de 9 km, que termina ao lado do supermercado Tropical Center.

Sobre os exames e documentação sanitária dos animais que devem ser apresentados apenas no dia da cavalgada (06/08), os organizadores orientam os participantes que procurem um veterinário credenciado no INDEA o mais cedo possível. Para equinos e muares, é necessário apresentar a carteira de vacina do animal, com 02 (duas) doses de vacina contra influenza equina, a GTA (guia de trânsito animal emitida pelo INDEA), e apresente também os exames negativos para doença do mormo e anemia infecciosa. Para os bovinos basta apenas a apresentação da Guia de Trânsito Animal.

O percurso de 9 km será o tempo todo orientado pela Secretaria de Trânsito (Setrat), junto com a Cavalaria da Polícia Militar que ajudará na segurança. A largada terá início na Avenida Fernando Corrêa, às 8h, descendo até a Praça Brasil; em seguida as comitivas passarão pela Praça dos Carreiros, Rua Rio Branco, Rua Sagrada Família, Avenida Lions Internacional, Rondon Plaza Shopping e, em seguida, entrarão na Avenida Governador Júlio Campos, onde o trajeto será finalizado ao lado do mercado Tropical Center.

Esteve também no encontro representantes da Coder, Setrat, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Polícia Militar do 4º e 5º Batalhão, Polícia Militar Ambiental e Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ).