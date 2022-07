Rondonópolis | Autor de crime que matou mulher a pauladas e depois ateou fogo é condenado a 15 anos de prisão

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso através da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, realizou nesta sexta-feira (29), uma sentença de ação penal, por um homicídio qualificado, realizado na data de 08 de fevereiro de 2021, onde Daniel Feijó do Prado matou a pauladas e depois ateou fogo no corpo de Kelly Sabrina dos Santos Costa, o crime aconteceu no bairro Parque Universitário do município e o autor foi condenado a 15 anos e 06 meses de reclusão.

Entenda o caso:

No dia 08 de fevereiro de 2021 o corpo de Kelly foi encontrado em uma obra inacabada de construção na rua Paturi, do bairro Parque Universitário. Uma pessoa passava pelo local, avistou o cadáver e acionou a Polícia.

No dia 16 de fevereiro do mesmo ano, Daniel Feijó do Prado foi preso sendo o principal suspeito do crime.

Ele alegou as autoridades que estava trabalhando, quando por volta das 13h saiu para fazer um serviço na rua e encontrou a vítima.

Ela então teria oferecido um programa em ato sexual por R$100 e ele topou, momento em que foram para a construção.

Ele ainda afirma que em determinado momento, ela deu um tapa em seu rosto e por esse motivo ele acabou a matando a pauladas.

Depois disso, ele voltou normalmente ao trabalho e só depois do expediente foi até um mercado, comprou álcool, voltou a construção e colocou fogo no corpo.