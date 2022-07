Rondonópolis | Corpo de Bombeiros realiza ações de prevenção aos incêndios florestais em aldeia

Conforme o Planejamento Estratégico da Diretoria Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, juntamente com deliberações do Comitê Municipal do Fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do município de Rondonópolis está realizando neste ano de 2022 na Aldeia Indígena Tadarimana três grandes ações estruturantes de prevenção aos incêndios florestais.

A primeira, o Curso de Formação de Brigada de Incêndio Florestal que objetiva aumentar a capilaridade operacional do Corpo de Bombeiros e capacitar os brigadistas para atuarem na primeira resposta aos incêndios, até a chegada da instituição no teatro de operações.

A segunda ação consiste na construção de aceiros, alargando as estradas da aldeia e diminuindo assim a propagação de incêndios pela diminuição da biomassa e prevenir a passagem do fogo.

E a terceira ação de prevenção que já fora feita na aldeia, se trata de palestra educativa junto as crianças, visando desenvolver a conscientização ambiental e social desta geração.

Vale destacar o trabalho sinérgico entre o Corpo de Bombeiros e a comunidade indígena que propiciou no ano passado a diminuição de 70% do número de focos de calor na aldeia se comparado ao ano de 2020.

A ação tem apoio da Funai de Rondonópolis, Coder de Rondonópolis, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura de Rondonópolis e do cacique da Aldeia Marcelo.