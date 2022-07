Rondonópolis | Defesa Civil emite alerta para baixo nível do Rio Vermelho

O coordenador da Defesa Civil de Rondonópolis, João Garcia – o João Mototaxi – alerta a população para o baixo nível em que se encontra o Rio Vermelho, principal fonte de captação de água da cidade. Em medição feita nesta quarta-feira (06), técnicos da Defesa Civil verificaram que o nível da água está na marca do 1,25 m, considerado muito baixo.

Por conta disso, a Defesa Civil pede a compreensão de toda a população para que faça o uso consciente da água. “É importante nesses momentos que as pessoas não usem a água de forma exagerada, evitando lavar calçadas e carros. Lembrem que a água que consumimos é captada de rio, por isso fazemos esse alerta”, destaca João Mototaxi.

Nesse mesmo período do ano passado a Defesa Civil registrou que o nível das águas do Rio Vermelho estavam em 1,5 m volume bem maior do que o encontrado esse ano. O coordenador da Defesa Civil acredita que a escassez de chuva nessa época tem contribuído para o baixo volume do rio e comenta que corre risco de baixar ainda mais, chegando a menos que 0,75 cm na régua.

“Não queremos que a cidade sofra com falta de água por conta do nível do rio, por isso é importante que todos usem com consciência a água que chega nas nossas torneiras”, lembrou João Mototaxi.