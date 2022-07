Rondonópolis é o município do interior de MT que mais gerou emprego no semestre

Com mais um mês de saldo positivo na geração de empregos, com a abertura de 546 novas vagas de trabalho em junho, Rondonópolis fecha o primeiro semestre de 2022 criando 3.636 vagas de emprego com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal. Os resultados positivos no semestre, colocam Rondonópolis como o Município que mais gerou empregos no interior de Mato Grosso no período.

Neste primeiro semestre do ano, o setor que mais gerou empregos na cidade foi o de serviços, que abriu no período, 2.194 vagas de trabalho, registrando crescimento de 8,33%. O setor da construção civil vem na sequência, com a criação de 828 postos de trabalho, e crescimento de 17,22%.

O semestre também foi de resultados positivos para o comércio, que promoveu a abertura de 447 novas vagas de emprego, registrando crescimento de 2,33%. Na agropecuária o saldo foi de 96 postos de trabalho criados no período, crescimento de 3,38%. E, por fim, ainda com resultado positivo vem a indústria, que abriu 71 vagas de emprego e cresceu 0,76%.

Em junho, conforme o Caged, o setor de serviços manteve a liderança na geração de empregos em Rondonópolis, abrindo 442 vagas de trabalho no mês. O comércio também registrou saldo positivo, criando mais 118 novas vagas, seguido a construção civil, que abriu 83 novos postos de trabalho em junho. A agropecuária promoveu a criação de 10 novas vagas, também fechando o mês com resultado positivo.

Somente o setor da indústria não registrou saldo positivo na geração de empregos em junho, fechando o mês com o fechamento de 87 postos de trabalho com carteira assinada.

Em 2022, Rondonópolis teve saldo positivo na geração de empregos em todos os meses. Em janeiro, 927 novas vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas; em fevereiro foram mais 930 vagas de emprego abertas; em março, o saldo positivo foi de 394; em abril, 347 novos postos de trabalho foram criados; em maio, mais um resultado positivo, com a abertura de 492 vagas de emprego.