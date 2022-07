Rondonópolis | Estudantes podem requerer ou renovar ‘Passe Livre’ no Cidade de Pedra

Com o início da cobrança, na próxima segunda-feira (18), de passagem para os usuários do transporte coletivo em Rondonópolis, a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) comunica que o cadastramento e recadastramento para o Passe Livre Estudantil seguirão sendo feitos da mesma forma. Os interessados devem procurar o escritório da empresa Cidade de Pedra, no centro da cidade. Desde o início da operação da AMTC em 1º de julho, as passagens não estavam sendo cobradas.

Instituído em 2010 pela Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Lei Municipal Nº 6.353 de 26 de maio, o Passe Livre do Estudante passou a ser uma garantia de transporte público gratuito para quem está regularmente matriculado em alguma instituição de ensino no município de Rondonópolis.

Para ter acesso à gratuidade, os estudantes devem atender alguns requisitos, como a inexistência de vagas escolares a menos de dois quilômetros de distância da residência do requerente e outros critérios socioeconômicos para avaliação de real necessidade.

“O Cadastro e Recadastramento continuarão sendo feitos da mesma forma. Os estudantes levam os documentos lá na Cidade de Pedra e a Autarquia fará a conferência e aprovará a solicitação, caso atendam a todos os requisitos determinados por lei”, explicou o presidente da AMTC, Ivanilson de Oliveira Aguiar Júnior.

SERVIÇO

O escritório da Cidade de Pedra fica localizado na rua João Pessoa, nº 889, centro e o horário de atendimento é das 7h às 17h.