Rondonópolis tem representantes no Encontro Regional de Mulheres Negras

O município de Rondonópolis esteve representado no Encontro Regional de Mulheres Negras realizado nesta segunda e terça-feira (25 e 26) na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Durante os dois dias de evento os participantes assistiram palestras e rodas de conversa sobre políticas públicas voltadas para mulheres negras de Mato Grosso.

O presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Rondonópolis (Compir), Wagner dos Santos, esteve presente no Encontro onde também teve direito à fala. Wagner destacou o aumento significativo dos crimes contra as mulheres negras durante a pandemia e também sobre as religiões de matrizes africanas, seus desafios e a intolerância religiosa.

A participação de Rondonópolis ganhou representatividade com a participação da União de Negros pela Igualdade (Unegro) Pantanal, Luzia Nascimento e também com a assessora de Gestão de Conselhos Municipais, Lussam Santos. O município deverá ser o próximo a realizar o evento regional que valoriza luta por políticas públicas para mulheres negras e pela sua valorização.

O dia 25 de julho é comemorado em todo o Brasil como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem à líder quilombola mato-grossense que ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século XVIII. Tereza morava no Quilombo do Piolho, próximo a Vila Bela da Santíssima Trindade, cidade sede do encontro esse ano.