Rony faz de bicicleta, Palmeiras goleia Cerro e pega Atlético-MG nas quartas

O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores 2022 com um gol de bicicleta de Rony. O Verdão, que já tinha encaminhado sua vaga no Paraguai, não deu chances para o Cerro Porteño no Allianz Parque e venceu por 5 a 0, com dois tentos do camisa 10, na noite desta quarta-feira (06). A equipe pega o Atlético-MG na próxima fase. Dessa forma, segue vivo na busca do quarto título do torneio, o terceiro consecutivo – algo inédito para o Brasil.

A vitória palmeirense pelas oitavas de final saiu com os gols de Samudio, contra, no primeiro tempo, além de Breno Lopes, Gustavo Gómez e dois de Rony na etapa final. O jogo contra o Galo será um reencontro em mata-mata da competição sul-americana, já que eles se enfrentaram em 2021 com o Alviverde levando a melhor em dois jogos pela semifinal.

Com o triunfo, o Palmeiras se tornou a primeira equipe da Libertadores a chegar a nove vitórias consecutivas e igualou a invencibilidade do rival Corinthians, que durou de 2012 a 2013, ao chegar a 16 jogos sem perder pela competição sul-americana. Além disso, chega pela quinta vez seguida às quartas de final, um feito histórico para os brasileiros.

O Palmeiras só voltará a jogar pela Libertadores no mês de agosto. Agora, suas atenções serão para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No próximo domingo (10), às 18h (Brasília) no Castelão, enfrenta o Fortaleza. Depois, no dia 14, às 20h (Brasília) no Allianz Parque, recebe o São Paulo, pelo jogo de volta da competição nacional. Na ida, perdeu o Choque-Rei por 1 a 0. O Palmeiras fez uma partida segura diante de um Cerro Porteño que buscava um milagre em São Paulo. O goleiro Weverton, enfim, trabalhou no confronto de 180 minutos e o Verdão superou os paraguaios administratando seu elenco e a vantagem.

O tento marcado pelo atacante Samudio, contra, que foi um jogador trazido nesta janela, tirou o zero do placar para o Alviverde que já dominava com grande volume, em um Allianz Parque com mais de 38 mil pessoas.

Sem demonstrar competitividade, a equipe treinada por Arce apenas tentou evitar uma goleada contra um Palmeiras mesclado, mas foi vazado mais três vezes. Rony marcou duas vezes, quatro no total do confronto e o 18º dele com a camisa do Verdão, artilheiro histórico do clube na competição. Ainda deu tempo para Breno Lopes e Gustavo Gómez marcarem para fazer o jogo virar goleada.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño-PAR

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e hora: quarta-feira (06/07), às 19h15

Público e Renda: 37.431 / R$ 2.986.884,55

Árbitro: Patrício Loustau (Argentina)

Auxiliares: Juan Belatti e Facundo Rodriguez (ambos Argentina)

Quarto árbitro: Yael Falcón (Argentina)

VAR: Germán Delfino (Argentina)

Cartões amarelo: Gabriel Menino, aos 39′ 1º/T, Danilo, aos 6′ 2º/T e Rony, aos 13′ 2º/T (Palmeiras); Juan Patiño, aos 1′ 2º/T (Cerro Porteño)

Gols: Samudio, contra, aos 40′ 1º/T, Rony, aos 28′ e 37′ 2º/T e, Breno Lopes, aos 30′ 2º/T e Gustavo Gómez, aos 33′ 2º/T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez; Piquerez, Danilo (Kuscevic), Gabriel Menino (Zé Rafael) e Raphael Veiga (Atuesta); Dudu (Breno Lopes), Wesley e Rafael Navarro (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

CERRO PORTEÑO-PAR: Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Williams Riveros e Alan Rodríguez (Vargas); Carrascal, Piris da Motta (Bobadilla), Galeano (Gavilán) e Claudio Aquino (Noguera); Braian Samudio e Marcelo Moreno (Oviedo). Técnico: Francisco Arce.