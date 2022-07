Salada de repolho cremosa, fácil e saudável para esse sábado

Essa salada de repolho cremosa é uma delícia, perfeita para quem quer uma alimentação com menos calorias, eu faço aqui sempre e todo mundo adora, você precisa fazer aí na sua casa também e se surpreender com essa delícia, faça agora a salda de repolho cremosa.

Tempo de preparo: 30 minutos.

Rendimento: 18 porções

Como fazer Salada de Repolho Cremosa

Para fazer a salada de repolho cremosa, pique as folhas de repolho e rale as cenouras, depois junte o creme de leite, maionese, presunto picado, cenoura ralada, sal e pimenta do reino em uma tigela. Em seguida, misture tudo bem, depois adicione o repolho de pouco em pouco. Por fim, ajuste os temperos se necessário e finalize com salsinha picada se quiser, coloque na geladeira até a hora de servir e aproveite. Confira logo abaixo todos os ingredientes e o passo a passo bem detalhado de como preparar essa receita de salada de repolho cremosa.

Ingredientes:

Meia repolho picado;

Uma caixa de creme de leite;

200 gramas de maionese

100 gramas de presunto picado;

Meia cenoura ralada;

Salsa picadinha a gosto;

Duas colheres de sopa de azeite;

Sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de Preparo:

Para fazer sua salada de repolho cremosa, pique as folhas de repolho e rale as cenouras.

Em seguida, em uma tigela, misture o creme de leite, maionese, presunto picado, cenoura ralada, sal e pimenta do reino.

Então, misture tudo bem, depois adicione o repolho aos poucos e misture bem.

Por fim, corrija o tempero se necessário e finalize com salsinha picada, opcional.

Leve à geladeira até a hora de servir e aproveite.

Sua receita de salada de repolho cremosa está pronta, aproveite.