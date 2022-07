São Paulo está entre os destinos mais procurados para julho

A Smiles analisou as preferências dos turistas para viajar com milhas durante o mês de julho, com base na procura por passagens aéreas para o período (site e app). De acordo com a pesquisa, que considera 60 companhias aéreas, o volume de buscas por destinos internacionais superou algumas regiões brasileiras tradicionalmente desejadas na época, como o Nordeste, mostrando que os brasileiros voltaram a planejar férias em outros países. Buenos Aires e Santiago, por exemplo, estão no top 5 entre os locais mais buscados.

Os destinos mais desejados

Para viagens nacionais, São Paulo (SP) ocupa a 1ª posição na classificação das passagens aéreas mais procuradas para o mês de julho, seguida por Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Maceió (AL), Salvador(BA), Natal (RN), Brasília (DF) e João Pessoa (PB).

Destinos internacionais mais próximos, como Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile, são exemplos de cidades que lideram as buscas para voos internacionais com milhas. Viagens mais tradicionais também aparecem, como Miami e Orlando, nos Estados Unidos. Lisboa, em Portugal, Bariloche, na Argentina, Cancún, no México, Paris, na França, Nova Iorque, nos Estados Unidos, e Madri, na Espanha completam a lista.

Venda de passagem para destinos internacionais cresce

As viagens domésticas ainda são predominantes no período e representaram 88% dos bilhetes emitidos com milhas até 10 de junho (viagens para julho). Na comparação anual, porém, as passagens para destinos internacionais cresceram 125%.

Com a retomada dos voos internacionais e reabertura das fronteiras, cidades como Montevidéu, no Uruguai, Paris, na França, Buenos Aires, na Argentina, Amsterdã, na Holanda, e Bariloche, na Argentina, foram destaque com crescimento superior às cidades brasileiras na comparação anual.