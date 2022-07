Saques na poupança superam depósitos em R$ 3,7 bi em junho

A caderneta de poupança registrou saque líquido de 3,755 bilhões em junho, mostraram dados do Banco Central divulgados nesta quinta-feira (7). O valor representa a maior retirada para o mês desde 2015, quando o resultado foi negativo em R$ 6,261 bilhões. Com isso, a poupança acumula retirada de mais de R$ 50 bilhões no primeiro semestre de 2022.

De acordo com os dados, foram R$ 308,6 bilhões de retiradas e R$ 312,3 bilhões de depósitos no período. Do total de junho, os saques superaram os depósitos no valor de R$ 3,333 bilhões no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Já na poupança rural, as saídas líquidas foram de R$ 422 milhões.

Em maio, havia sido registrado um saque líquido de R$ 3,5 bilhões. A apresentação dos números da poupança foi adiada por conta da greve dos servidores do Banco Central, que impactou a divulgação de dados e indicadores do órgão. A greve terminou nesta semana.

Em março, foi registrado o maior valor, com saque líquido de R$ 15,356 bilhões, o que representou a maior retirada para meses de março da série histórica iniciada em 1995.

O fluxo de recursos na poupança apresentou uma reversão de sentido em 2021, passando a acumular retiradas significativas.

Antes, em 2020, havia sido registrada uma captação recorde de mais de R$ 166 bilhões, impulsionada pelo pagamento do auxílio emergencial e pelo baixo nível da taxa básica de juros, o que aumentou a competitividade da poupança diante de outros investimentos.

Com a alta da taxa básica de juros, a Selic que está em 13,25% ao ano, a poupança perdeu rentabilidade. Mesmo assim, ela ainda é o produto mais usado no país por quem quer economizar, independentemente da classe social.

Segundo pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, realizada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais) em parceria com o Datafolha, das 5.878 pessoas que foram entrevistadas entre os dias 9 e 30 de novembro de 2021, 23% afirmaram ter depositado suas economias na poupança naquele ano.