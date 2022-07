Saúde realiza ato alusivo ao Dia Mundial Contra às Hepatites Virais

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) 4/São Sebastião, promoveu na tarde desta quinta-feira (28.07), um pit stop que celebra o Dia Mundial e Nacional Contra as Hepatites Virais, mobilizando a população com entrega de panfletos informativos e realização de exame (teste rápido) para prevenção das doenças, como a do tipo B, em frente o Paço Municipal.

A ação teve a parceria da Prefeitura de Jaciara e a Diretoria Municipal de Trânsito Urbano (DTMU).

Na ocasião, a enfermeira e coordenadora da UBS Sebastião, Luciana Wagner, explicou sobre a iniciativa.

“É uma ação que o UBS São Sebastião está proporcionando para toda a população. Porque todos os meses as unidades de saúde abordam uma campanha e este mês mobilizamos esta, para que a sociedade tenha conhecimento e conscientização das hepatites virais”, disse a coordenadora da UBS 5

Segundo a coordenadora, o pit stop visa alertar mais pessoas sobre o vírus, além de incentivá-las para realização do teste capilar contra a hepatite do tipo B.

No local, populares foram convidados para realizar o teste e receberam o resultado em 15 minutos. “Se der positivo, repetiremos o exame dos pacientes no laboratório da Saúde, para ter a confirmação”, acrescentou.

A moradora do bairro Zé Araçá, Marcilene Ferreira, 45 anos, viu a mobilização dos servidores da unidade de saúde e foi convidada para fazer o teste.

“Cuidar da saúde é importante. Eu estava passando por aqui e gostei da atitude da Saúde por me convidar a fazer o teste. Assim, vai alertar a população sobre os riscos dessas hepatites virais”, comentou a moradora, que obteve o resultado do teste, que foi negativo.

O vigilante Valdiran Macena da Silva, 26 anos, que mora no Vale Formoso, também, foi abordado pelas agentes de saúde. “Tem que fazer mesmo esse teste. Ainda mais, nós que temos o contato com pessoas diariamente, é necessário”, disse o profissional da segurança privada.