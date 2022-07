Sefaz pede que consumidores denunciem postos que não reduzirem valor dos combustíveis

O secretário de Fazenda do Estado, Fábio Pimenta, defendeu que os consumidores denunciem ao Procon postos de combustíveis que não reduzirem o preço na bomba a partir da normativa da Sefaz que delimitou as novas alíquotas do ICMS para a gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha.

“A Sefaz orientará os órgãos competentes para que essas reduções de ICMS alcancem o consumidor final e, caso o cidadão constate que não houve diminuição no preço praticado nas bombas, os órgãos de controle e fiscalização devem ser acionados”, disse.

Na prática, a estimativa é que ocorra uma redução nos preços praticados nas bombas de, pelo menos, R$ 0,61 na gasolina, R$ 0,18 no diesel, e R$ 0,19 no etanol, por litro. Em relação ao gás de cozinha, é esperada uma diminuição de R$ 0,14 por quilograma, no preço comercializado.

“Antes mesmo das decisões tomadas em âmbito federal, Mato Grosso já havia adotado medidas de redução do imposto em energia elétrica, em comunicação e em combustíveis. Nosso ICMS já era o menor do Brasil no etanol, no gás de cozinha e na gasolina, tendo inclusive o menor preço do etanol do país”, completou.

A medida segue definição da Lei Complementar 194/2022, a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) e os convênios celebrados no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).