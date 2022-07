Seis dicas para facilitar uma conversa difícil

Se você está se preparando para conversar com um membro da família sobre algum assunto desconfortável e isso está te causando ansiedade, pode ser muito difícil abordar o assunto da forma mais eficiente. Afinal, ter uma conversa madura e aberta é desafiador e desconfortável para todos.

Pensando nisso, separamos 6 dicas para facilitar uma conversa difícil. Confira!

Não aponte culpados

A maioria de nós tenta constantemente provar um ponto de vista para a outra pessoa enquanto conversamos. Muitos pensam que estão sempre certos e que o problema é com a outra pessoa. No entanto, a maneira com que você aponta os erros pode transformar uma conversa em uma grande briga. Sendo assim, tente trocar o “você” pelo “eu”, dizendo, por exemplo, ‘eu me sinto ‘x’ quando você faz ‘y’. Isso permite que seu parceiro veja seu ponto de vista sem sentir que está sendo atacado.

Ouça mais!

Para algumas pessoas pode ser difícil ouvir. Principalmente quando a pessoa percebe que ouvir não é o mesmo de apenas escutar. Muito além de ficar quieto, você precisa de fato tentar compreender a mensagem que a pessoa está te dizendo. Ouça sem fazer anotações mentais sobre como responder ao seu parceiro e seja sincero em suas respostas.

Tenha mais empatia

Estresse no trabalho, perda financeira, perda de motivação e baixa autoestima. Tudo isso pode levar a pessoa a se comportar de uma determinada maneira e até mesmo a dizer coisas que não tinham a intenção. Portanto, tente olhar para as coisas de uma perspectiva diferente e entender as motivações daquela situação.

Esfrie a cabeça antes de continuar

É normal que as coisas fiquem acaloradas quando você está tendo uma discussão, deixando os envolvidos na defensiva. Você pode até ficar com raiva, especialmente quando há um fundo de verdade no que eles estão dizendo. Portanto, se as coisas ficarem desconfortáveis, faça uma pausa e dê um passeio para esfriar as ideias e, quando as coisas voltarem ao normal, retome a conversa novamente.

Aceite críticas construtivas

Quando recebemos feedback ou críticas, nossa primeira resposta pode ser ficar na defensiva. Afinal, é muito mais fácil fazer isso e culpar a outra pessoa. Algumas pessoas se esforçam muito para provar que estão certas, no entanto, para ter uma conversa saudável, você precisa estar disposto a aceitar críticas quando necessário.

Saiba que ninguém sai ganhando

Ao ter conversas difíceis, a maioria das pessoas comete o erro de tentar dar a última palavra. Isso pode esticar a conversa e tornar hostil uma situação já tensa. Não importa quem “ganha” essa conversa, mas, sim, o quanto você está comprometido em tornar o relacionamento mais saudável. Em um relacionamento maduro e respeitoso, as pessoas precisam saber deixar de lado pequenos aborrecimentos, ter conversas saudáveis ​​e colocar em ação as mudanças necessárias.