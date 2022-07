Seis inspirações de viagem no Brasil para quem quer se sentir fora do país

O Brasil é um país muito rico em cultura e tradições e estes são alguns dos critérios que atraem muitos turistas estrangeiros para território nacional. No entanto, também é possível identificar pequenos pedaços de destinos internacionais em cidades brasileiras. As influências podem ser vistas em comunidades de países europeus que se instalaram em terras tupiniquins ou em costumes espirituais asiáticos, entre outras curiosidades.

De acordo com uma pesquisa* realizada pela Booking.com, 84% dos brasileiros gostam mais de viajar domesticamente do que esperavam e 88% se sentem encorajados a continuar viajando por aqui no futuro. Tendo esses dados em vista e passeando por localidades cheias de costumes importados, a plataforma on-line traz seis indicações de destinos brasileiros para quem quer viajar para fora, mas sem precisar sair do país.

Alemanha em Blumenau (SC)

É impossível não reparar na influência germânica que existe em Blumenau. A cidade, que leva o nome de seu fundador (o alemão Hermann Bruno Otto Blumenau), abriga hoje a maior Oktoberfest que existe fora do país europeu – o que lhe rendeu o título de Capital Brasileira da Cerveja. Junte a culinária típica, a arquitetura e o clima friozinho e o viajante nem precisa atravessar o oceano para conhecer um pedacinho da Alemanha.

Finlândia em Penedo (RJ)

É na cidade de Penedo, no sul do estado do Rio de Janeiro, que fica a única colônia finlandesa do Brasil, criada pelo agricultor Toivo Uuskallio, que chegou ao local em 1929. Lá, o turista pode até visitar a Pequena Finlândia, um shopping a céu aberto que conta com lojas de artesanato, boa gastronomia e a famosa Casa do Papai Noel.

Holanda em Holambra (SP)

Junte algumas das primeiras letras de Holanda, América do Sul e Brasil e você terá a cidade de Holambra, uma localidade no interior de São Paulo fundada em 1991, mas que abriga refugiados neerlandeses desde 1940, época da Segunda Guerra Mundial. O local é famoso, hoje, pelo cultivo de flores, especialmente as tulipas, hábito famoso nos arredores de Amsterdam e outras cidades dos Países Baixos. Holambra, inclusive, abriga a ExpoFlora, que é conhecida nacionalmente pela exposição de flores, pela chuva de pétalas e pelas demonstrações da cultura holandesa.

Índia em Campos do Jordão (SP)

Os Ashrams surgiram na Índia e são locais para onde as pessoas vão em busca de paz e harmonia em meio à natureza, a fim de mergulhar no autoconhecimento e promover a paz interior. Um dos mais famosos desse tipo de templo no Brasil fica localizado em Campos do Jordão. E a escolha não é à toa – no alto da serra da Mantiqueira, onde está a cidade, a oxigenação diferenciada resulta em um ar mais puro e livre de poluição.

China em Cotia (SP)

Fica em Cotia, um município a 32 km da capital São Paulo, o maior templo budista da América Latina. Inaugurado em outubro de 2003 e ocupando uma área construída de 10.000 metros quadrados, o Templo Zu Lai mantém a tradição das práticas e cerimônias das escolas de pensamento budista em um espaço que remonta o estilo arquitetônico oriental dos palácios. O local busca desenvolver talentos, trazer benefícios à sociedade e purificar corações e mentes por meio da atuação cultural e educacional, das ações sociais e das práticas religiosas.

Portugal em Olinda (PE)

Situada no estado de Pernambuco, Olinda é uma das mais antigas cidades brasileiras e, entre o século XVI e as primeiras décadas do século XVII, chegou a ser referida como uma “Lisboa pequena” – é, até hoje, dona de um dos maiores patrimônios lusitanos do país, embora o tempo e a invasão holandesa de 1630 tenham apagado parte disso. Nos dias atuais, Olinda é também famosa por ser um dos mais importantes centros culturais do Brasil, declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1982.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.