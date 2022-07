Sell Agro completa 15 anos de história neste sábado

De Rondonópolis-MT para todo o País. A Sell Agro completa neste sábado (30) 15 anos de inovação tecnológica voltada à produção agrícola. A empresa, formada por três sócios, hoje está presente em 12 Estados brasileiros e planeja ampliar a operação para outros locais, levando soluções para o campo, por meio de adjuvantes agrícolas.

A Sell Agro começou a sua história em 2007 com uma produção de 10 mil litros de produtos, 15 anos depois, esse volume saltou para 700 mil litros de adjuvantes agrícolas. Mesmo com crescimento expressivo em produção, os princípios da empresa se mantiveram no tempo: “por meio da ciência, desenvolver soluções tecnológicas com qualidades para os nossos clientes”, afirma o diretor de ciência e tecnologia da Sell Agro, Eloi do Prado.

Prado é um dos três sócios da empresa. Ele e os empresários Alexandre Gazoni e Leandro Viegas eram colegas de trabalho em uma empresa que, com as atividades encerradas em Mato Grosso, levou a união dos profissionais a fundarem a Sell Agro.

A empresa está sediada em Rondonópolis-MT, cidade onde ficam concentradas as pesquisas e desenvolvimento de adjuvantes, além dos centros de distribuição (CD). Após uma década e meia, a Sell Agro está em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Rondônia, Piauí, Maranhão e Pará, onde foi inaugurado recentemente um CD.

Com um portfólio completo em adjuvantes agrícolas, a empresa ainda se destaca na assistência técnica que oferece aos clientes. “São 20 engenheiros agrônomos que não só vendem os produtos, mas acompanham e orientam o manejo adequado dos adjuvantes”, explica Prado, reforçando que a assistência é um dos diferenciais da Sell Agro.