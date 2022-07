Sem receber, prestadores de serviço da Saúde fazem protesto em sede de empresa

Trabalhadores que até o início do mês prestavam serviço à Saúde do Município por meio da empresa Produserv foram à sede da empresa na manhã desta sexta-feira (15) cobrar os pagamentos referentes ao cumprimento do aviso prévio e demais direitos, após a rescisão do contrato da terceirizada com a Prefeitura. De um lado, a empresa culpa o Executivo e diz que há cerca de 90 dias não recebe. De outro, em nota, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas alega irregularidades encontradas em uma fiscalização.

O contrato da empresa com o Município foi encerrado em junho. Desde então, parte dos cooperados vinham cumprindo o aviso prévio de trinta dias. “Ontem a minha luz foi cortada. Hoje tem colegas aqui dependendo de tudo, inclusive de cesta básica. Nosso aviso terminou agora no dia 6 [de julho] e ninguém ainda nos deu um parecer. Jogam a gente para o sindicato, joga para a Prefeitura”, diz um colaborador. “Tem amigos que foram dispensados há três meses e até hoje não receberam”, completa.

Os terceirizados procuraram o sindicato da categoria, o que não alivia a angústia. Isso porque, neste momento, os pagamentos estão às vias da Judicialização, o que pode levar de 30 a 90 dias para a regularização dos pagamentos. “Hoje a gente tem medo desse empurra-empurra”, diz o prestador.

Em entrevista, Danilo Oliveira, delegado sindical explicou: “O sindicato teve a informação de que havia divergência nos pagamentos os quais a empresa tinha a receber da Prefeitura. Esta empresa [a Produserv] já havia sido notificada e a ela foi dado um prazo para regularizar. Não nos restou outra opção se não entra na Justiça com uma ação cautelar para garantir os pagamentos de todos os funcionários”, diz.

Segundo Oliveira, a ação cautelar foi protocolada recentemente, em julho, solicitando que o pagamento da Prefeitura à empresa seja feito judicialmente, “para dar maior garantia de recebimento aos funcionários, com mais clareza e segurança quanto aos valores que cada um tem a receber”.

Ainda conforme o delegado, um Ofício foi encaminhado ao sindicato pela Produserv. O documento acusa o não pagamento da Prefeitura à empresa há 90 dias. “Já tem três notas não pagas. Por isso, diz a empresa, os pagamentos já estavam sendo feitos aos trabalhadores”, completa.

OUTRO LADO

À reportagem, a Prefeitura respondeu as acusações em nota e disse que encontrou irregularidades por parte da empresa após uma fiscalização. “A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas explica que realizou a fiscalização da empresa Produserv e encontrou algumas irregularidades e por esse motivo, solicitou que a empresa fizesse as correções necessárias. A empresa, no entanto, não corrigiu algumas falhas apontadas e não realizou o pagamento aos trabalhadores”, diz a nota.

O documento segue: “Como a Prefeitura não pode correr o risco de efetuar o pagamento para a empresa e essa não efetuar os repasses obrigatórios aos trabalhadores terceirizados, o Município está providenciando a confecção de uma ação de consignação em pagamento para garantir que os trabalhadores recebam os pagamentos em sua integralidade, bem como para resguardar o erário de eventual responsabilização subsidiária.

A Secretaria de Gestão de Pessoas reforça que jamais se recusou a pagar o que é devido, mas para fazer tal expediente deve estar atrelado em absoluto no que a lei determina”, finaliza.