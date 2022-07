Sem sabotagem; sem violência

Foi dada a largada! A partir de hoje (20/7), os partidos políticos podem realizar convenções para definição de suas candidaturas às Assembleias Legislativas, Assembleia Distrital, Câmara dos Deputados, ao Senado, Governos Estaduais e, o mais importante, à Presidência da República.

Até aqui, temos 12 pré-candidaturas para Presidente do Brasil: Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante), Luiz Felipe D´ávila (Novo), Pablo Marçal (Pros), José Maria Eymael (DC), Luciano Bivar (UB), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (Unidade Popular). Confesso que não reconheceria a voz da maioria deles caso ouvisse uma entrevista no rádio. E, para a maioria deles, eu precisaria de apresentação. Não sei de onde vêm, nem para onde vão. E olha que sou medianamente bem informado.

Não quero aqui questionar a legitimidade das candidaturas. A legislação eleitoral define os parâmetros e os candidatos que atenderem aos requisitos legais podem ser lançados à Presidência por seus partidos, ainda quando a quase ninguém representem. Quero me ocupar de descortinar a verdadeira disputa eleitoral no pelito que se avizinha, e ela ficará entre Lula e Bolsonaro e ponto.

Terceira via? Nunca nem vi. Com dois candidatos tão populares, não há espaço para o surgimento dela. Talvez pudesse acontecer se todos os demais candidatos graciosamente declinassem de suas pré-candidaturas para o lançamento de um único nome ao redor do qual todos se irmanassem (“pelo bem do Brasil”, certo?). Tamanho altruísmo, porém, não é possível de se exigir, especialmente da classe política. Assim, só duas candidaturas de fato teremos.

Neste ambiente polarizado ao extremo como de agora, preocupam-me a violência e a sabotagem de um grupo em relação ao outro. Dias atrás, um drone carregado de fezes humanas atingiu um comício do PT. Ontem, perfis de apoiadores de Lula buscavam adquirir os ingressos todos para a convenção do PL, que ocorrerá no Maracanãzinho, no Rio de janeiro, com o propósito de esvaziarem o evento. Por que os apoiadores desses dois candidatos não dão liberdade ao outro de dizerem o que pensam ou de exporem suas propostas à nação. O “cala a boca” é a negação da própria política, não seu exercício.

Quanto à violência, vemos o episódio da morte de um tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, praticado por um apoiador de Bolsonaro. A polícia concluiu que o crime não teve motivação política, mas teria ocorrido em razão de uma briga anterior entre assassino e vítima. E a briga aconteceu por causa de que mesmo? Ah, sim! Por discussão política! Nem se olvide, de outra parte, da tentativa de homicídio contra o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, durante a campanha em 2018.

Que os candidatos condenem tanto a violência quanto a sabotagem mútuas. Se não, seus silêncios serão um desserviço à democracia.