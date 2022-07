Sema-MT abre inscrições para curso de aperfeiçoamento da gestão ambiental

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) abriu as inscrições para o curso de Aperfeiçoamento das Atividades de Gestão Ambiental dos Municípios Descentralizados, voltado para servidores dos 48 municípios que já possuem autonomia para gestão ambiental. A capacitação acontecerá em Primavera do Leste (234 km de Cuiabá) entre os dias 16 e 19 de agosto.

O evento prepara os técnicos municipais para executar as atividades de licenciamento, fiscalização, monitoramento e educação ambiental, no âmbito de seus territórios. A capacitação é gratuita e as vagas são limitadas a 200 inscritos. Para se inscrever CLIQUE AQUI.

O curso é promovido pela Superintendência de Gestão de Desconcentração e Descentralização (SGDD) com o apoio das Superintendências de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços (SUIMIS), Educação Ambiental (SUEAC) e Prefeitura de Primavera do Leste.

O conteúdo aborda a legislação ambiental, irrigação, pátio de descontaminação, armazéns de grãos em áreas urbanas e de insumos agrícolas, geração de energia fotovoltaica, pavimentação e drenagem e loteamento.

SERVIÇO:

Aperfeiçoamento das Atividades de Gestão Ambiental dos Municípios Descentralizados

Quando: de 16 a 19 de agosto

Onde: AV. Dom Sebastião Figueiredo, 451 – Primavera II, Primavera do Leste – MT

Inscrições: AQUI

Telefones de contato: (65) 3615-4964 (Educação Ambiental) ou (65) 3613-7248 (Superintendência de Gestão de Desconcentração)