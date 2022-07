Semed intensifica busca ativa por alunos fora da escola em todos os bairros da cidade

Dando sequência à determinação do prefeito José Carlos do Pátio de universalizar a educação infantil e aumentar os indicadores de alunos na rede municipal de educação, a Semed – Secretaria Municipal de Educação, vem intensificando e realizando ações de busca ativa em praticamente todos os bairros da cidade a procura de alunos da educação infantil em idade escolar, bem como candidatos ao projeto EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Segundo a secretária Mara Gleibe, a Semed, vem realizando ações concentradas de busca ativa pelos quatro cantos da cidade, iniciando pelos ‘polos educacionais’, onde cada um concentra cerca de 15 a 17 unidades escolares entre creches e escolas fundamentais.

Conforme Mara, na semana passada um mutirão de busca ativa conseguiu identificar 489 crianças fora da escola na cidade. A ação se desenvolveu entre a quarta-feira (20) e o sábado (23).

Nesta semana, a busca ativa voltou a ser realizada e na segunda-feira (25) na região da Vila Operária o esforço concentrado conseguiu identificar 60 indivíduos (crianças e jovens adultos) fora da escola e matriculá-los. Na terça-feira (26), a equipe da Semed visitou a região do bairro Sitio Farias e conseguiu identificar mais 21 crianças fora da sala de aula.

Lembrando que desde que foi determinada pelo prefeito no ano passado, a busca ativa já conseguiu ampliar em cerca de 6 mil alunos a rede municipal de educação infantil, incluindo algumas centenas de candidatos a alfabetização do projeto EJA.

Conforme a secretária os esforços de busca ativa de ‘casa em casa’ continuarão a ser feitos, pois o prefeito determinou que não quer uma criança se quer em idade escolar, fora da sala de aula.

“Estamos nos empenhando bastante para criar as condições necessárias de oferecer uma educação de qualidade as nossas crianças, pois objetivamos formar futuros cidadãos que se comprometam com o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Queremos deixar um legado de cidadania, qualidade de vida e oportunidades para as futuras gerações, que são as nossas crianças e os nossos jovens, até porque, um país se faz e se desenvolve através da educação e do trabalho”, argumentou o prefeito.