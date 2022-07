‘Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Padre Lothar’ é inaugurado em Rondonópolis

A inauguração do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Padre Lothar Bauchrowitz, aconteceu na manhã desta sexta-feira (1) e deve atender os moradores da região da grande Vila Operária, em Rondonópolis (MT).

De acordo com a Secretária de Assistência Social, Fabiana Perez, a princípio o projeto deve atender cerca de 300 crianças. A proposta é um contraturno escolar onde as crianças terão a oportunidade de desenvolver atividades no esporte, cultura, lazer e ainda contarão com apoio escolar.

Além das crianças, o projeto deve atender adolescentes, gestantes e idosos que passarão pelo critério do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) que irá fazer o direcionamento e matrícula dos participantes.

“Também é um espaço que a gente pretende abrir para a comunidade de uma forma agendada e programada para que todos usufruam esse grande equipamento que temos na cidade agora” explica a Secretária Fabiana.

Durante o evento o Padre Lothar Bauchrowitz desejou boa vindas a todos e disse estar muito contente com o projeto. “Faço votos para que possa servir muito a comunidade local” disse o Padre.

O local conta com espaços para esporte, cultura, atividades de hidroginástica, natação, entre outros, todos com profissionais que foram direcionados para desenvolver as atividades quanto com crianças, idosos e gestantes.