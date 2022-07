Servidor da Saúde morre após sofrer descarga elétrica

O servidor da Secretaria de Estado de Saúde, Moacyr Assis Ribeiro, de 39 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (25) vítima de uma descarga elétrica.

O caso aconteceu na Superintendência de Assistência Farmacêutica da Secretaria, localizada no Bairro Carumbé, em Cuiabá.

O servidor levou o choque elétrico ao mover um andaime para que um caminhão pudesse passar. O andaime tocou nos fios de energia elétrica ocasionando o choque no servidor.

De forma imediata, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionada e, após 30 minutos de tentativa de ressuscitação, não obteve êxito.

O Governo do Estado divulgou nota lamentando a morte.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do servidor. Estamos todos consternados com o ocorrido. Uma fatalidade. Que Deus conforte a família e amigos, nesse momento de extrema dor”, afirmou a secretária de Estado de Saúde, Kelluby de Oliveira.

A Polícia Militar já está no local e as investigações sobre as causas do acidente serão realizadas pela Polícia Civil e Politec.

Ainda não há informações sobre o velório