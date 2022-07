SES de MT é notificada de dois casos suspeitos de varíola do macaco

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) foi notificada, nesta quinta-feira (28.07), pelo município de Cuiabá, de dois casos suspeitos de Mokeypox, popularmente conhecida como varíola do macaco.

Os casos foram investigados pela Vigilância Epidemiológica Municipal e estão sendo monitorados; as pessoas que tiveram contato com esses dois casos suspeitos também estão sendo acompanhadas.

A SES informa que os exames para confirmação ou não dos casos já estão no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen-MT) e serão encaminhados para o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), unidade de referência nacional para análise do material.

A secretaria destaca que todas as medidas disponíveis de controle já foram tomadas. O órgão estadual pontua que os casos suspeitos são leves e não necessitam de internação.