Sinfra e Energisa se reúnem com moradores de comunidades rurais para resolver problemas no fornecimento de energia

Moradores de comunidades rurais de Rondonópolis participaram nesta quinta-feira (7) de uma reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) e a Energisa para tratar das melhorias necessárias no fornecimento da energia elétrica. Estiveram presentes representantes de moradores do Globo Recreio, Bananal, Banco da Terra e outras comunidades e assentamentos da região.

Entre as principais dificuldades apontadas pelos moradores estão as quedas constantes no fornecimento de energia e a necessidade de ampliação da rede elétrica.

De acordo com o secretário Municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, a reunião com a participação da Energisa busca encontrar alternativas céleres para resolver os problemas dos moradores das comunidades e assentamentos da região. “Ouvimos os problemas que eles enfrentam com relação ao fornecimento de energia elétrica e juntamente a Energisa vamos trabalhar para atendê-los”, explicou.

Ainda na tarde desta quinta-feira uma equipe de engenheiros da Sinfra estará nas comunidades para realizar o levantamento de todas as demandas da região e reunidos a outros moradores. A visita a região deve contar ainda com um representante do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) para avaliar a atual situação do fornecimento de água para as comunidades da região.

O gestor de relacionamento da Energisa, Cristiano Lima Tomaz, também ouviu os problemas dos moradores das comunidades rurais e afirmou que a empresa irá trabalhar junto ao Município para encontrar alternativas da forma mais célere possível para atender as necessidades locais, seja em melhorias para evitar as constantes quedas no fornecimento de energia, seja na extensão da rede elétrica.