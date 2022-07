Site em construção do Governo Federal impede cadastramento de taxistas pela Setrat

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópolis (Setrat) deu início ao cadastramento dos 189 profissionais taxistas regularizados no município. Ou melhor, tentou. Com os dados reunidos em uma planilha, a tarefa, agora, é repassar os dados de cada um ao Governo Federal até o dia 31 de julho para recebimento, no dia 16 de agosto, da primeira parcela do auxílio concedido junto ao pacote da PEC dos Benefícios, promulgada no início do mês pelo Congresso Nacional.

Ocorre que, como afirmou o secretário frente à Pasta, Lindomar Alves, toda a transferência de dados dos profissionais deve ser feita por meio de uma plataforma disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o que não tem sido possível devido a erros no site do Governo Federal. Informações como o CPF não possuem, por exemplo, campo de inclusão nos cadastros. Essa é uma das informações obrigatórias. Os argumentos do secretário foram repassados aos taxistas em uma reunião ocorrida hoje (26) na Setrat.

O calendário abaixo mostra as datas de pagamento, de acordo com a contabilização dos dados. Caso o município não envie as informações até o dia 31, o pagamento da primeira parcela será adiado.

“Nós, enquanto Município estamos prontos para enviar os cadastros para a plataforma do Governo Federal. O problema é que o site está em construção. A cada novo acesso, alguns elementos novos vão entrando. Mas [o site] ainda não está completo. Isso os taxistas tem acompanhado”, argumentou à reportagem o secretário. “Não se trata de uma questão política, nem nada do tipo. É uma questão de tecnologia. O site do Governo Federal não está pronto. Soltaram o calendário e as regras, mas não a plataforma que permite a conclusão do cadastro dos profissionais”, completou.

Ainda conforme o secretário, a relação dos 189 profissionais taxistas cadastrados em Rondonópolis será protocolada junto à agência local do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), para, “de certa forma, formalizar essa questão”.