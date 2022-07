Sobe para 18 o número de mortos durante operação policial no Complexo do Alemão

Subiu para 18 o número de mortes na operação policial realizada no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, nesta quinta-feira (21). Morreram uma mulher, um PM (policial militar) e 16 suspeitos, de acordo com informações da polícia.

Uma das vítimas foi identificada como Letícia Marinho Salles, de 50 anos. Moradora do Recreio, na zona oeste do Rio, ela foi baleada dentro do carro, que foi alvejado pela polícia, segundo familiares. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Houve também a apreensão de uma metralhadora .50, armamento capaz de derrubar um helicóptero.

A ação contou com a participação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), da Core (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e mobilizou 400 policiais, 4 aeronaves e 10 veículos blindados.

Suspeitos presos

Até o momento, cinco suspeitos foram presos na ação — um deles estava foragido. Conhecido como “matador de policiais“ no Pará, o homem, ferido nas pernas, foi preso na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alemão.

Devido aos confrontos, a Secretaria Municipal de Transportes alterou o itinerário de 13 linhas de ônibus que passam perto da comunidade alvo da operação policial.