Stranger Things é série mais vista em uma semana da Netflix

Após um mês de espera, a Netflix finalmente liberou o volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things na última sexta-feira, 1° de julho. E enquanto fãs ao redor do mundo vão assistindo o fim da penúltima temporada da série, o primeiro volume continua a quebrar recordes.

E não surpreende! Em dados do Instituto Nielsen, divulgados pela Variety, o primeiro volume foi assistido por 7.2 bilhões de minutos entre o dia 30 de Maio e 5 de Junho.

O título de série de ficção cientifica mais assistido era anteriormente de Tiger King e Ozark, que foram os únicos a ultrapassar 5 bilhões de minutos em uma semana. Ambos haviam conquistado o lugar em 2020.

O segundo volume da nova temporada de Stranger Things é esperado para também quebrar recordes.

Quebrou a Netflix!

É isso mesmo! De acordo com fontes, a Netflix sofreu com instabilidade na plataforma devido ao imenso número de acessos simultâneos ao redor do mundo. Claro, a instabilidade foi logo resolvida, mas sem dúvidas entrou para a história do streaming, que dificilmente sofre com problemas do tipo.

Saiba tudo sobre a 4ª temporada de Stranger Things

Com produção dos irmãos Ross e Matt Duffer em parceria com a Netflix, a quarta temporada de Stranger Things conta com um elenco formado por Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Charlie Heaton, Joe Kerry, Natalia Dyer, Maya Hawke e Priah Fergunson.