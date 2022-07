Sua pele está sofrendo com o fotoenvelhecimento? Veja 5 maneiras de se proteger deste dano

À medida que a idade aumenta, rugas, linhas finas e pigmentação são alguns dos problemas de pele ​​que tendem a aparecer. No entanto, embora possamos continuar culpando a idade à medida que envelhecemos mais um ano, o principal culpado por trás da maioria dos nossos problemas de pele é, na verdade, o fotoenvelhecimento. Sim, os efeitos da exposição à luz solar podem ser sentidos na sua pele!

O que é fotoenvelhecimento?

É o dano à pele causado pela exposição à luz solar e à luz ultravioleta (UV). Responsável por 90% das mudanças visíveis na pele, o fotoenvelhecimento é um resultado direto dos danos cumulativos do sol a que você foi exposto ao longo de sua vida.

Para quem não sabe, nossa pele é composta por três camadas, a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Não podemos ver os raios UV, mas é algo tão poderoso que, lenta e gradualmente, eles podem penetrar profundamente na pele e danificar as proteínas importantes. Uma vez que afeta a segunda camada da pele, a derme, começa a afetar outros fatores como colágeno, elastina e outras fibras importantes.

Confira, abaixo, algumas das formas de evitar esses danos:

Evitar a luz solar direta

Extrapolar 15 minutos de luz solar direta por dia pode causar malefício à sua pele. Mesmo que você tenha que estar em um espaço aberto, use óculos escuros, certifique-se de que seus braços e pernas estejam cobertos, passe protetor e, se possível, evite a luz do sol entre 11h e 14h.

Sempre use protetor solar

O protetor solar é algo que deve sempre ser aplicado, quer você saia ao ar livre ou não. Em ambientes fechados, você pode optar pelo FPS 30.E, ao sair, você pode considerar o FPS 50 PA+++ que também fornece proteção contra os raios UVA.

Faça uso de retinóides

O fotoenvelhecimento resulta no aparecimento de linhas finas, rugas e perda de volume facial, pois degrada a fibra de colágeno da pele. A inclusão de retinóides aumentará a produção de novas células, retardando o desgaste do colágeno todos os dias. Você pode iniciar os retinóides a partir dos 30 anos, mas consulte um dermatologista antes de adicioná-los à sua rotina de cuidados com a pele.

Considere uma terapia de luz intensa pulsada ou a laser

Existem métodos e tratamentos cientificamente comprovados para prevenir e, às vezes, reverter os danos causados ​​pelo sol se agirmos precocemente. Uma terapia de luz intensa pulsada e terapia a laser podem ajudar a curar a pele de danos e rejuvenescer a pele em nível celular.

Consulte um dermatologista

Se você suspeitar que sua pele está apresentando sinais de envelhecimento prematuro e é resultado do fotoenvelhecimento, consulte um especialista. Ao criar um plano de tratamento, você verá as melhorias que sua pele terá.