Suspeito de roubar caminhonete, sequestrar e estuprar criança é morto em confronto com a polícia

Marcelo da Silva Dantas, 42 anos, que vinha sendo procurado pela polícia desde quinta-feira (21) foi morto hoje (26) em confronto com uma equipe da Força Tática em uma região de mata. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais, mas morreu na unidade de saúde.

De acordo com a polícia, em operação na cidade de Santo Afonso, eles faziam o patrulhamento sentido Tangará da Serra, quando avistaram o suspeito às margens da MT, próximo a região de mata.

Ao tentar fazer a abordagem, o suspeito sacou a arma em direção a guarnição, momento em que houve o confronto. Um revolver foi encontrado com o suspeito.

Várias equipes da policia estiveram empenhadas na busca. Ontem (25), várias pegadas foram encontradas próximo a região.

O CASO

O roubo aconteceu na quinta-feira (21) no município de Campo Novo do Parecis. Segundo informações, ele pediu carona para um casal e duas crianças para chegar até uma localidade próxima a Campo Novo. No percurso, ele sacou a arma e ameaçou a família.

Para fugir do local, ele pegou a caminhonete e sequestrou a menina de apenas 11 anos. A família demorou conseguir pedir socorro, já que a região era distante da cidade.

A Polícia Militar fechou o cerco e conseguiu avistar o veículo em Deciolândia, mas não conseguiu parar o suspeito que passou por várias cidades. A menina foi abandonada durante a fuga, socorrida e levada até uma unidade de saúde, onde foi confirmado o estupro.

Após uma perseguição, ele abandonou a caminhonete e entrou na mata.