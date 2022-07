Suspeito pula muro de bar, descarrega arma e mata jovem

Um jovem identificado como Mateus Wellington da Silva, 21 anos, morreu após ser atingido por vários disparos de arma de fogo, na madrugada desta segunda-feira (18) dentro de um bar, em Lucas do Rio Verde (MT). Os disparos atingiram a cabeça, o tórax, o pescoço e a perna do jovem. Uma mulher de 38 anos foi atingida no braço.

Conforme o Boletim de Ocorrência, Mateus foi atingido por pelo menos sete dos disparos. A Perícia Oficial e de Identificação Técnica (Politec) encontrou 9 cartuchos de pistola .380 deflagrados no chão.

Testemunhas informaram que um homem encapuzado pulou o muro dos fundos e já chegou atirando em Mateus que estava sentado a mesa e acompanhado da mulher.

Mateus morreu no local. A mulher foi socorrida e encaminhada por testemunhas ao Hospital.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).