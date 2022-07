Suspeito reincidente em furtos é preso em flagrante

O autor de dois crimes de furto ocorridos em estabelecimentos comerciais de Primavera do Leste foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (22), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de furto e resistência.

As investigações iniciaram após a equipe da Derf de Primavera do Leste tomar conhecimento de dois furtos mediante arrombamento ocorridos na quarta-feira sendo um deles no escritório de uma empresa e outro em uma lanchonete da cidade. Em um dos estabelecimentos, o suspeito subtraiu mais de R$ 2,6 mil em dinheiro e no outro, diversos produtos e a quantia de R$ 150.

Por meio das imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos, os policiais da Derf conseguiram identificar o suspeito, que já era monitorado por tornozeleira eletrônica devido ao envolvimento em outros crimes de furto.

Nas diligências, os policiais conseguiram localizar o suspeito que estava em posse de alguns produtos subtraídos e no momento da sua condução, tentou engolir o dinheiro produto de furto nos estabelecimentos. Questionado sobre o que tinha na boca, ele tentou resistir a prisão, se debatendo para escapar dos policiais, e somente depois expeliu R$ 204 que estava dentro da sua boca.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Derf de Primavera do Leste, onde após ser interrogado pelo delegado Horário Gonçalves do Anjos Neto, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e resistência.

“O suspeito é contumaz e multirreincidente em crimes contra o patrimônio, em especial de furtos qualificados, e continuava praticando os crimes mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, demonstrando, assim, total desprezo pelas decisões judiciais”, disse o delegado.