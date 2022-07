Telão cai em cima de integrantes da boy band Mirror durante show

Um telão caiu sobre pelo menos três integrantes da boy band Mirror durante uma apresentação do grupo em Hong Kong, nesta quinta-feira (28). Os artistas interromperam o show para ajudar os feridos. Nas imagens, é possível ver um cantor sendo esmagado pelo objeto.

Segundo alguns vídeos que já estão circulando nas redes sociais, o empresário da banda, Ahfa Wong, subiu ao palco pouco depois para se desculpar e pediu ao público que saísse do local.

Dois dançarinos teriam sido levados para o hospital conscientes pouco depois das 22h30, hora local (10h30 no horário de Brasília), disse a polícia à AFP Hong Kong.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

This is crazy. Happened during a Canto-Pop concert in #HongKong tonight#Mirror #HkColiseum pic.twitter.com/ghx7HtUQg9

— HongKongHawk 🔜 EuroHawk (@dbloomy) July 28, 2022