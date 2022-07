Tiago Leifert mostra a sua bebê e emociona: “deixar a Lua livre”

O jornalista e apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao mostrar uma rara aparição de sua filha. A pequena Lua, de 1 ano e 8 meses, é fruto do casamento do famoso com a jornalista e escritora Daiana Garbin. Os dois comunicadores oficializaram a união em 2012. Em 28 de outubro de 2020 se tornaram papais orgulhosos de uma linda menina.

No início desse ano, os jornalistas que são extremamente discretos com a vida pessoal tornaram pública a situação que estão enfrentando junto a herdeira. Lua está desde o ano passado em tratamento de um raro tipo de câncer que afeta a retina do olho. Tiago Leifert e Daiana fizeram o comunicado oficial como uma maneira de conscientização da importância do diagnóstico precoce. Desde então, ambos frisam a importância da consulta médica a um oftalmologista desde as primeiras fases da infância.

O tratamento de Lua segue e, esporadicamente, Tiago e Daiana divulgam os andamentos do processo. Segundo eles, ainda não é possível falar em cura, mas a condição da pequena é estável. Leifert e a esposa reforçaram que Lua continua muito ativa e brincalhona!

E por falar em diversão, foi com muito humor que o papai famoso mostrou a filha sendo direcionada a ter uma brincadeira favorita. Na foto compartilhada por Tiago, a bebê aparece no cercadinho repleta de muitos brinquedos. “Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso que eu evito colocar bolas no cercadinho, para não forçar”, contou cheio de graça o apresentador.

Acontece que os brinquedos que rodeiam a pequena Lua são apenas bolas, de todos os tamanhos e tipos! Bolas pequenas, grandes, coloridas, de plástico, de lona, sendo três de futebol. A mamãe Daiana Garbin se divertiu com o registro do marido. Papais famosos e amigos de Tiago Leifert se identificaram com a situação. O apresentador Marcos Mion deu risada e brincou: “Pai sendo pai!”. O jornalista Felipe Andreoli aconselhou o amigo: “Já vou te adiantando tá: já fiz isso e não garante nada… Eles escolhem dinossauros”. A comentarista esportiva Fernanda Colombo também entrou na brincadeira e disse: “Daqui a pouco tem grama no cercadinho, só não coloca apito que vai dar ruim”.