Trabalho de combate às chamas entra no 3º dia e prédio no centro de São Paulo pode desabar

O prédio localizado na região da 25 de Março corre o risco de desabar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que trabalha no combate às chamas há três dias, a parte lateral e frontal do edifício estão comprometidas. As equipes dos bombeiros se afastaram do local por medida de segurança. O local está isolado na manhã desta quarta-feira (13).

O engenheiro da Prefeitura de São Paulo, Álvaro de Godoy Filho, recomendou que os bombeiros deixem os trabalhos interno de combate às chama em função do risco iminente de desabamento. De acordo com o engenheiro, o resfriamento tende a acelerar o processo de colapso da estrutura.

Segundo Godoy Filho, ainda que a estrutura principal caia, outras internas podem resistir. Ele explica que existem três superestruturas distintas no edifício. Uma dessas, explica ele, tende a colapsar em direção a um estacionamento. A outra tende a cair para frente, na rua ou atingindo a região lateral.

O engenheiro ainda disse que a prefeitura acompanha junto aos bombeiros o trabalho para que ninguém saia ferido e que a maior preocupação no momento é de que esse trabalho seja feito sem que ninguém corra riscos.

Álvaro ressaltou que o objetivo é terminar o rescaldo do incêndio para a próxima avaliação da estrutura da edificação. Até o momento, não é possível identificar as causas do incêndio.