Três canais no Youtube para aprender coisas novas e inteligentes

A internet se tornou parte fundamental em nossa rotina e, diariamente, faz com que sejamos bombardeados com informações e notícias. Apesar de contar com um lado sombrio, com hates, notícias ruins e até mesmo informações falsas, a internet também tem um lado muito bom, que pode te ajudar a desenvolver novas habilidades.

Com isso em mente, te apresento 3 canais do Youtube que irão te aproximar do melhor que a internet tem a oferecer e que podem te ensinar coisas novas todos os dias. Confira!

Minutos Psíquicos

O Minutos Psíquicos é um canal de divulgação científica que produz vídeos sobre psicologia, neurociência, o universo e muito mais. Nele, você encontra vídeos divertidos e informativos, que certamente irão te ajudar a desenvolver um grande conhecimento.

Manual do Mundo

O Manual do Mundo oferece ao público conteúdos criativos e que promovem experiências únicas de entretenimento e aprendizagem. O canal defende que o conhecimento é capaz de eliminar qualquer obstáculo do caminho e te ajuda a desvendar diversas dúvidas sobre tudo o que há por aí. Ele é divertido e muito interessante.

O Curioso

O Curioso, como seu nome já diz, é um canal que compartilha diversas notícias e teorias bizarras que respondem às mais famosas curiosidades. Este é um canal que fala de história, animais, notícias falsas e muito mais. Vale a pena conferir!