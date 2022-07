Três filmes para assistir com os avós

O Dia dos Avós foi ontem (26), mas ainda há uma oportunidade de celebrar aqueles que tanto amamos. Afinal, eles sempre cuidaram de nós e não há nada melhor do que poder retribuir todo esse amor e carinho.

Pensando nisso, separei 3 filmes para assistir com os avós. Confira!

UP Altas Aventuras

Após a morte de sua esposa, Ellie, Carl Fredricksen tem de enfrentar uma dor difícil e longa por causa de sua ausência. Afinal, foram décadas de vida a dois. Como não tiveram filhos, a solidão o invade e ele passa, aos poucos, a não ver sentido na vida. A casa onde viveu com sua parceira será destruída para construir um novo edifício residencial, mas ele quer evitar isso a todo custo. Então, tenta salvar seu imóvel da demolição colocando muitos balões no telhado de modo a tirá-lo do chão e começar uma aventura. Para sua surpresa, um garoto chamado Russell aparece à sua porta, mudando completamente sua história e acompanhando-o na jornada mais importante de sua vida.

Viva – A Vida é uma Festa

Viva – A vida é uma festa é um dos filmes mais emocionantes da Disney, pois conseguiu mostrar ao mundo a essência de uma das celebrações mais importantes para os mexicanos: o Dia dos Mortos. Miguel, um garoto que faz parte de uma família de sapateiros, sonha em ser cantor, mas sua avó o proíbe porque seu bisavô era músico e abandonou sua família. Miguel, então, se esforça para mostrar a todos que tem talento e viaja à Terra dos Mortos para encontrar o bisavô e descobrir por que os membros de sua família possuem tanto ressentimento em relação à música. Ao longo do filme, muitos avós poderão se identificar com os personagens e passar momentos bastante agradáveis.

O Pequeno Príncipe

O filme conta a história do Pequeno Príncipe de uma maneira diferente, na perspectiva de uma garota e seu vizinho, um velho com quem começa uma bela amizade. Os pais da menina são ausentes e não lhe dão muita atenção por causa do trabalho — por isso, é difícil para eles entenderem o que ela precisa. Com a ajuda do amigo, a jovem mergulhará em um mundo de fantasia e ambos poderão estabelecer um relacionamento repleto de amor, como se fossem avô e neta. O filme mostra que as crianças e os avós são um complemento e que não há nada como compartilhar a juventude e a experiência para celebrar a vida.