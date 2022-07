UB e PL encaminham acordo para palanque com Mauro e Wellington

Nesta semana, o atual senador da República e pré-candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL), deu como bem encaminhado o acordo para uma composição junto ao União Brasil, partido que traz o atual governador Mauro Mendes na corrida ao Governo. A definição, informou o senador, ocorreu em uma reunião que envolveu representantes das duas siglas.

Estiveram presentes, além do próprio Fagundes, o ex-senador Cidinho Santos, o senador Jayme Campos, o presidente regional do União, Fábio Garcia e a deputada estadual Janaina Riva.

Mauro não participou presencialmente, mas, sim, online. O governador estava em São Paulo, acompanhando a esposa, Virgínia Mendes, que passou nesta semana por mais um atendimento hospitalar na capital paulista.

Logo após o encontro, Fagundes sepultou a possibilidade de um palanque aberto, tão cogitada e insinuada por outros pré-candidatos, de olho na força de Mauro no Estado e no eleitorado à direita. Mesmo os já debandados à esquerda.

“Não tem palanque aberto. Nós estamos trabalhando há muito tempo para ser uma aliança que represente solidez do projeto para Mato Grosso e o alinhamento do Governo Federal”, disse o senador.

O UB não confirma o palanque fechado. Diz que a decisão final será de Mauro. Fato é que a aproximação de Neri Gueller (PP) e seu grupo com o bloco lulista impede qualquer abertura. Outra que sonha com um cantinho no palco é Natasha Slhessarenko (PSB), que ainda não desceu do muro e pede votos de bolsonaristas a lulistas.

Mauro e o UB, por sua vez, seguem alinhados ao projeto bolsonarista. A tendência é que a coligação seja fechada entre Republicanos, PL, MDB e Podemos.