UB pode antecipar convenção para o dia 27

A convenção partidária do União Brasil (UB) pode ocorrer antes do previsto. Isso porque os dirigentes do partido teriam mudado a data e antecipado o evento para o dia 27 de julho. Não mais 29. A informação, segundo a imprensa cuiabana, foi repassada pelo ex-senador Júlio Campos.

A mudança é estratégica e favorece a definição do arco de aliança em torno do projeto de reeleição do atual governador Mauro Mendes. Dos partidos que deverão compor palanque, as convenções posteriores já ocorrerão com um projeto definido.

Por enquanto, o local está mantido. A convenção partidária do UB ocorre a partir das 18h, no Ginásio Dom Aquino, em Cuiabá.