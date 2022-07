Vai pegar a estrada nas férias? Confira 6 dicas para viajar com segurança

O mês de julho é marcado pelas férias escolares aqui no Brasil. Com isso, o movimento nas estradas aumenta e a atenção deve ser redobrada para que o condutor, e sua família, não enfrentem nenhum transtorno. Como forma de prevenir possíveis problemas, a preparação para a viagem deve começar bem antes de ir para a estrada, verificando se o veículo está em perfeitas condições para rodar com segurança.

Para auxiliar os condutores em uma viagem tranquila e sem contratempos, os especialistas da LeasePlan listaram alguns cuidados com o carro antes de viajar. Confira!

Checar as luzes do veículo

Não se esqueça de verificar se as lâmpadas do farol estão funcionando, para viajar com mais segurança e também, evitar multas. Outras luzes que você precisa estar atento são as do painel. Verifique se não há nenhuma acesa, já que elas são a comunicação do carro com o motorista, e podem indicar possíveis problemas.

De olho nos pneus

Os pneus são responsáveis pela aderência do veículo ao chão, proporcionando estabilidade na direção. Sendo assim, é indispensável verificar o estado em que se encontra o pneu do seu carro, para entender se não há nenhum desgaste excessivo. Além disso, antes de colocar o pé na estrada, calibre os pneus de acordo com as instruções no manual. É importante lembrar que alguns modelos de veículo tem uma calibragem diferente para os pneus na estrada e na cidade. Não se esqueça de verificar as condições do estepe, e calibrá-lo assim como os demais.

Carro alinhado e balanceado

Na revisão do veículo antes da viagem, é muito importante balancear e alinhar o carro. Isto porque estes serviços impactam diretamente na dirigibilidade, na segurança e até nos custos. Um carro desalinhado ou desbalanceado, aumenta o consumo de combustível, o desgaste nos pneus além de tornar a direção muito mais complicada e cansativa.

Atenção ao freio

O freio é uma peça-chave para a segurança de qualquer veículo. Por isso, muita atenção a possíveis vazamentos, barulhos ou também perda de eficiência ao frear. É importante que um mecânico verifique se todos os itens do sistema de freio estão em boas condições, como as pastilhas, sapatas e os discos.

Verificar líquido de arrefecimento, óleo motor e água

O sistema de arrefecimento do veículo, é responsável pelo resfriamento do motor, evitando o aumento da temperatura e sobrecarga nas peças do carro. Sendo assim, verifique se o líquido de arrefecimento está no nível adequado em seu mecânico de confiança. Aproveite também para observar o radiador e conferir se o nível da água no reservatório é o suficiente.

Outro item que você precisa verificar no veículo é o fluído do motor, que também ajuda a resfriar o sistema e evitar o atrito entre as peças. O óleo precisa sempre estar em nível adequado e precisa ser trocado com frequência. Para isso, não se esqueça de que há um tipo de óleo específico para cada motor; confira qual é o melhor no manual do seu carro.

Itens de segurança

Depois destes 5 passos, não se esqueça de checar outros itens de segurança do veículo, como o extintor, macaco, chave de roda e triângulo. Verifique também o limpador de pára-brisa do veículo e tenha certeza de que as borrachas estão em bom estado e complete o nível do reservatório de água do limpador.

Tudo certo? Boa viagem!