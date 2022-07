Vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai em quatro estados

Nos Estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) na corrida ao Planalto diminuiu em termos de intenção de voto. É o mostra a mais recente pesquisa da Genial/Quaest, feita entre março e julho deste ano.

Na Bahia a vantagem caiu de 47 para 43 pontos percentuais. Em Minas, Lula vence por uma margem próxima dos 20 pontos. No Rio, Lula também tem vantagem, mas é estreita. A grande mudança se deu em São Paulo, onde a vantagem de Lula caiu de 14 para 5 pontos entre março e julho.

Os dados são de um compilado divulgado por Felipe Nunes, diretor da Quaest Pesquisa e Consultoria, em suas redes sociais. O diretor explicou ainda que a queda ocorrida entre março e maio nos quatro estados foi resultado da retirada da candidatura do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) ao Planalto, “cedendo” votos a Bolsonaro.

De maio para julho, Lula recuperou votos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Em Minas, a vantagem aumentou de 16 para 18 pontos percentuais no período. No Rio, de 1 para 5 pontos.

A última pesquisa foi divulgada em 9 de julho e mostra Lula com 45% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) vem em seguida com 6%, André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) com 2% e Pablo Marçal (Pros) com 1%.

Foram ouvidos 2 mil eleitores entre 29 de junto e 2 de julho, pessoalmente. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE (BR-01763/2022).