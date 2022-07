Veja 6 hábitos ruins que podem estar causando queda capilar

Perder cabelo é um choque e sinaliza indiretamente nossos maus hábitos. E, se o seu rabo de cavalo parece menos cheio do que antes, você precisa continuar lendo esse texto! Embora os genes e as características hereditárias desempenhem um papel na saúde dos nossos fios, os hábitos de vida diários são um fator determinante para a queda deles.

A queda de cabelo é completamente normal, mas se for um processo diário, pode ser um pouco problemático. De acordo com a Academia Americana de Dermatologistas, um ser humano médio experimenta cerca de 50 a 100 fios de queda de cabelo, todos os dias. No entanto, é importante ficar atento aos excessos.

Confira, abaixo, 6 hábitos ruins que podem estar causando a queda dos seus fios:

Alimentação ruim

Seus hábitos de dieta podem ter um impacto enorme em seus problemas de queda de cabelo. Portanto, criar uma dieta sustentável como parte essencial do seu estilo de vida ajudará seus fios a crescerem de forma mais saudável.

Usar sempre o cabelo preso

Puxar o cabelo para trás constantemente com penteados apertados pode ter sérios efeitos colaterais. O puxão constante e a tensão dos penteados apertados reduzem a linha do cabelo, estressando e eventualmente danificando os folículos capilares e, nos piores casos, levando à alopecia por tração, uma condição em que o folículo fica permanentemente enfraquecido e não permite que o cabelo cresça novamente.

Usar chapinhas e secadores

É comum que você queira estilizar seu cabelo com diferentes padrões e penteados, utilizando secador, chapinha ou babyliss. E fazer isso algumas vezes, com o uso de protetores térmicos, não causa dano algum. No entanto, cuidado com o excesso na frequência de calor que coloca nos fios e lembre-se sempre de hidratá-los depois.

Estresse

Embora todos conheçamos o impacto do estresse em nossos corpos, não podemos deixar de experimentá-lo às vezes. O cortisol, ou o hormônio do estresse liberado pelo nosso corpo quando nossa mente está sobrecarregada, pode levar a desequilíbrios hormonais, interrupção no ciclo de crescimento saudável do cabelo e inflamação.

Não escovar os cabelos corretamente

Apesar de ser uma tarefa simples na maior parte das vezes, é importante ter consciência na hora de escovar os fios e não fazê-lo de qualquer jeito. Use um creme de pentear ou algum spray que ajude a desembaraçar os fios. Depois, com um pente largo ou uma escova própria para fios embaraçados, comece o movimento de escovar pela parte de baixo, subindo gradualmente até que a escovação chegue ao couro cabeludo.

Não cortar as pontas regularmente

Cortar as pontinhas do seu cabelo a cada oito ou doze semanas te ajudará a manter a aparência mais saudável dos fios e também a evitar que eles sejam danificados, impulsionando sua queda. Afinal, assim como as plantas precisam de poda, o cabelo também precisa ser aparado e renovado.