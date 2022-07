Vídeo de Leonardo beijando outra mulher viraliza e web reage: ‘Poliana não merece isso’

As polêmicas envolvendo as traições de Leonardo com Poliana Rocha não são de hoje. Na última quarta-feira (20), viralizou nas redes sociais um vídeo em que o cantor aparece dando selinho em uma fã durante uma sessão de fotos.

Na gravação, uma voz ao fundo pede para que Leonardo dê um selinho na fã. Ele nega primeiramente, porém, alguém tampa a câmera e o cantor aparece com a mão na nuca da admiradora. Anteriormente na filmagem, ele já parecia ter trocado selinhos com ela. Veja:

Os internautas apontaram que o vídeo parece antigo, pois o cantor parece mais novo. Porém, ele e Poliana são casados há 25 anos, desde 1995.

“Deve ser antigo… porém a Poliana não mereceu nunca isso, uma mulher muito família que se dedica o máximo”, escreveu uma internauta. “Todos sabem bem a fama de Leonardo, né”, disse outra. “Ele ninguém cancela, né?”, falou mais uma.

No último dia 17, uma seguidora perguntou para Poliana se é verdade que Leonardo tem outra mulher. “Se tem, por favor não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro é comigo”, respondeu ela.

Poli também já contou como foi perdoar as traições do cantor: “Fui traída, sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?”, disse na época.