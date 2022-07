Câmeras de monitoramento flagraram o exato momento do acidente registrado na manhã desta quarta-feira (20) no cruzamento da rua Rosa Bororo com a avenida Cuiabá, no Centro de Rondonópolis – MT. A vítima foi entubada ainda no local.

No vídeo é possível notar que o motociclista cruza a via e acerta em cheio a lateral da caminhonete. Não houve tempo para frear.

Ele caiu e ficou imóvel após a batida. O Samu esteve no local e socorreu a vítima em estado grave.