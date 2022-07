Vizinho aciona Bombeiros ao ver casa sendo consumida pelo fogo no Jardim Pindorama

Um incêndio de origem ainda não identicada quase destruiu uma casa na avenida Bendito Salomé, no Jardim Pindorama, em Rondonópolis – MT, na manhã desta terça-feira (20). Não houve feridos.

De acordo com informações, um vizinho e tio do morador viu a situação e acionou o Corpo de Bombeiros, já que não tinha ninguém em casa. Mesmo com o socorro, o telhado foi totalmente consumido pelas chamas e a casa 60% destruída.

Após o combate, foi realizado o rescaldo, que visa acabar com qualquer foco remanescente ou brasa no local. O quadro de energia da residência estava bastante danificado, mas não há como precisar a origem do incêndio.