‘Vovó do crime’ furta panela e celular em comércios

Uma idosa foi filmada por câmeras de segurança roubado uma loja varejista e um restaurante em São Vicente, no litoral de São Paulo.

As imagens chamam atenção pela sutileza da mulher, que entra nos comércios, disfarça interesse em comprar produtos e, enquanto os atendentes se distraem, furta os objetos.

Em um dos casos, ela furtou uma panela de pressão avaliada em quase R$ 300. O furto aconteceu com a presença do segurança no local, que também não percebeu o crime.

Já em outro estabelecimento, a senhora viu um celular em cima do balcão, esperou a funcionária se agachar para servir outra cliente e colocou na bolsa o aparelho, que era utilizado para atender pedidos do restaurante.

A Polícia Militar informou que os casos não foram registrados nas delegacias da região.