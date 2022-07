WF diz a Bolsonaro que MT dará a ele a maior votação no Brasil

A aliança que está sendo formada em Mato Grosso, entre o PL e o União Brasil do governador Mauro Mendes poderá dar ao presidente Jair Bolsonaro uma “expressiva vitória” nas urnas em 2 de outubro.

“Possivelmente, a maior vitória entre todos os Estados; o mais votado proporcionalmente no Brasil”, disse o senador Wellington Fagundes ao conversar com o presidente, durante almoço nesta quarta-feira (6) no Palácio do Planalto.

O líder do Governo no Senado, Carlos Portinho (RJ), afirmou que a prioridade é o fortalecimento do PL e da aliança que sustentará a candidatura do presidente Bolsonaro em Mato Grosso.

Ele cumprimentou o senador Wellington pelo trabalho que vem sendo feito para vitória do presidente e o chamou de ‘o senador de Bolsonaro em Mato Grosso’.

A confiança na expressiva vitória do presidente no Estado, segundo Fagundes, se deve ao reconhecimento do trabalho do Governo, baseado na realização de importantes obras e também na liberação de recursos para o Estado e também aos municípios.

Ele citou que a parceria do Governo Federal com o Governo de Mato Grosso deverá fechar este ano com 2,5 mil quilômetros de asfalto lançado, de várias pontes de concreto e a construção de 6 novos hospitais, além da entrega de 600 ônibus escolares.

“Mato Grosso é o Estado que mais cresce e o que tem mais investimentos no Brasil. Consequentemente, o que mais produz e o que mais dá respostas positivas ao Brasil” – disse, ao enfatizar o trabalho do governador Mauro Mendes.