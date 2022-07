Will Smith fala sobre tapa em Chris Rock no Oscar e se desculpa: ‘Meu comportamento foi inaceitável’

Will Smith compartilhou um vídeo em sua conta no YouTube, nesta sexta-feira (29), comentando pela primeira vez sobre o tapa que deu em Chris Rock duranta a cerimônia do Oscar 2022. O artista, que ganhou o prêmio de Melhor Ator naquela noite, disse que seu comportamento foi inaceitável e se desculpou com o humorista.

O ator começou dizendo que vem há muitos meses pensando em tudo o que aconteceu desde o dia que agrediu o colega de profissão durante a premiação mais importante do cinema mundial. “Vocês têm me perguntado porque não me desculpei com Chris no meu discurso aquela noite. Foi tudo muito confuso naquele momento.”

Smith disse que procurou Chris para conversar, mas que recebeu uma negativa do comediante. “Ele disse que não está pronto para falar e quando ele estiver, ele vai nos procurar. Vou dizer a você, Chris, te peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável. Estou aqui para quando você estiver pronto para conversar”, disse.

O artista também se desculpou com todos a mãe, todos os familiares de Chris Rock e com aqueles que sentiram lesados por sua atitude, que julga ser “irreparável”.

“Passei os últimos três meses, repetindo, entendendo as nuances e complexidades do que aconteceu naquele momento. Não vou tentar descompactá-lo agora, mas posso dizer a você que não há nenhuma parte de mim que acha que aquele era o jeito certo de me comportar naquele momento”, explicou.

Vale lembrar que o tapa do astro de Um Maluco no Pedaço aconteceu após o humorista fazer uma piada com os cabelos raspados da mulher de Will, Jada Smith, que sofre de alopécia – uma doença autoimune que prova a queda dos fios. Na hora, ela fica visivelmente incomodada até que o marido se dirige a Chris com um tapa.

No entanto, o artista nega que a mulher lhe tenha pedido para agredir o comediante. “Eu fiz uma escolha por conta própria, das minhas próprias experiências, da minha história com o Chris, Jada não teve nada a ver com isso. Inclusive, quero me desculpar com ela e meus filhos por minha atitude.”

Smith continua o vídeo dizendo que se sente machucado por decepcionar as pessoas que gostam e se importam com ele.

“Realmente parte meu coração ter roubado e manchado aquele momento. Dizer que sinto muito não é suficiente. Desapontar as pessoas é meu trauma central. Odeio quando decepciono as pessoas. Então, dói. Me dói psicológica e emocionalmente que eu não tenha feito jus à imagem e impressão que as pessoas têm sobre mim. O trabalho que estou tentando fazer é que estou profundamente arrependido. E estou tentando ter remorso sem ter vergonha de mim mesmo. Estou tentando não pensar em mim como um pedaço de m****.”

Ao final, ele pede uma segunda chance aos fãs, magoados com seu comportamento. “Eu sei que aquilo tudo foi muito confuso e chocante, mas quero que saibam que estou profundamente dedicado e comprometido em colocar luz, amor e alegria no mundo. Se você aguentar, prometo que poderemos ser amigos novamente”, finaliza.